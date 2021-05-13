В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Еще 8380 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Умерли за сутки 392 человека, общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 114 723.

Поправились и выписаны 4,52 млн пациентов, в том числе 9 349 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2787. В Петербурге зафиксирован 741 новый случай, в Московской области - 643, в Ростовской области - 199.

Наименьшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО - по одному. В Ненецком АО не выявлено ни одного заболевшего.

С начала пандемии коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4,91 млн инфицированных. Лидером антирейтинга остаются США с 32,81 млн случаев и 583,6 тыс. смертей от COVID-19. Следом идут Индия (23,7 случаев и 258,3 тыс. смертей) и Бразилия (15,35 млн случаев и 428 тыс. смертей). Россия занимает шестую строчку в мире по числе заражений.