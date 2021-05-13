Экс-руководитель Роспечати перешел на работу в USM Holdings

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывший бессменный руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский перешел на работу в USM Holdings, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

Согласно его карточке в Runet-ID, Сеславинский уже месяц занимает должность заместителя гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти (GR). В пресс-службе USM "Интерфаксу" подтвердили назначение Сеславинского.

26 апреля в пресс-службе правительства сообщили, что чиновник освобожден от ранее занимаемой должности, а на сайте Роспечати уточнялось, что он переходит на работу в частный бизнес. Само ведомство было упразднено в ноябре 2020 года, а его функции переданы Минцифры.

Сеславинский в 1998-1999 годах руководил Федеральной службой по телевидению и радиовещанию, позже занимал пост статс-секретаря - первого замминистра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Роспечать он возглавлял с момента ее образования в 2004 году.

Холдинг USM управляет активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. Основными акционерами являются Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский. В портфель активов USM входят производитель железной руды "Металлоинвест", телеком-оператор ПАО "Мегафон", IT-группа "ИКС Холдинг", оператор национальной системы маркировки товаров "Центр развития перспективных технологий" и др. USM также является косвенным акционером интернет-холдинга Mail.ru Group и др.