Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Экс-руководитель Роспечати перешел на работу в USM Holdings

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывший бессменный руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский перешел на работу в USM Holdings, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

Согласно его карточке в Runet-ID, Сеславинский уже месяц занимает должность заместителя гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти (GR). В пресс-службе USM "Интерфаксу" подтвердили назначение Сеславинского.

26 апреля в пресс-службе правительства сообщили, что чиновник освобожден от ранее занимаемой должности, а на сайте Роспечати уточнялось, что он переходит на работу в частный бизнес. Само ведомство было упразднено в ноябре 2020 года, а его функции переданы Минцифры.

Сеславинский в 1998-1999 годах руководил Федеральной службой по телевидению и радиовещанию, позже занимал пост статс-секретаря - первого замминистра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Роспечать он возглавлял с момента ее образования в 2004 году.

Холдинг USM управляет активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. Основными акционерами являются Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский. В портфель активов USM входят производитель железной руды "Металлоинвест", телеком-оператор ПАО "Мегафон", IT-группа "ИКС Холдинг", оператор национальной системы маркировки товаров "Центр развития перспективных технологий" и др. USM также является косвенным акционером интернет-холдинга Mail.ru Group и др.

USM Holdings Роспечать Михаил Сеславинский

Новости по теме

Новости

"Норникель" полностью восстановил добычу на руднике "Октябрьский"

В липецком Ельце мужчину избили в присутствии полицейского

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

Главу компании-поставщика воды в Крыму сменят на фоне вододефицита

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

IT-гигантам пригрозили запретом на рекламу за отсутствие филиалов в РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');