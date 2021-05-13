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Авиакомпания Royal Flight начала летать в Каир из 9 городов России

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Royal Flight начала выполнять регулярные рейсы в Каир из девяти городов России, первый рейс отправился из Екатеринбурга с полной загрузкой, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания запускает полетную программу в Каир из девяти российских городов. Рейсы из Екатеринбурга стартовали 12 мая, из Казани и Нижнего Новгорода - 13 мая, старт программы из Самары запланирован на 15 мая, из Перми и Ростова-на-Дону - 16 мая, из Уфы - 17 мая, из Новосибирска - 18 мая", - сказали в авиакомпании.

Там уточнили, что все рейсы будут выполняться один раз в неделю на лайнере Boeing-757-200.

Пока российские туристы могут добираться до курортов Египта только через Каир, либо с пересадками в аэропортах третьих стран, прямых рейсов нет. Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения с курортами Красного моря, но его сроки пока не определены. Источники "Интерфакса" сообщили, что рейсы могут возобновиться в июне.

Royal Flight Каир Египет

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