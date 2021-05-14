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Не менее 50% работников госучреждений Якутии отправят на "удаленку"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Оперштаб Якутии в целях недопущения распространения COVID-19 решил перевести на дистанционную работу не менее половины сотрудников госучреждений региона - работников исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Как отмечает пресс-служба Минтруда и социального развития республики, данное решение не касается учреждений здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания.

На дистанционный режим работы, в первую очередь, должны переводить работников в возрасте 65 лет и старше, работников с хроническими заболеваниями, а также имеющих инвалидность, беременных женщин, родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

По данным оперштаба Якутии, за сутки выявлено 106 новых случаев заболевания COVID-19, из них в Якутске - 61.

Ранее на этой неделе в Якутске школьников, кроме 9 и 11 классов, перевели на дистанционное обучение. Приостановлена работа аттракционов в парке. Продуктовые магазины обязаны еженедельно закрываться на 4 часа для уборки. Также было решено приостановить работу ночных клубов, караоке и других развлекательных заведений.

Хроника коронавируса. Май.

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