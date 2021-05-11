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Ночные клубы и караоке закрыли в Якутии из-за COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Приостановлена деятельность ночных клубов и других развлекательных учреждений в Якутии в рамках новых ограничительных мер из-за COVID-19, сообщает пресс-служба правительства республики.

"На территории республики приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов в развлекательных и досуговых учреждениях. Ответственность за нарушения предусмотрена в действующем законодательстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, готовится решение о приостановке работы детских комнат и развлекательных мест. По словам зампредседателя правительства Якутии Ольги Балабкиной, ситуация с заболеваниями детей внушает опасение.

"Мы впервые открыли дополнительные койки для детского инфекционного стационара. В тяжелом состоянии на реанимационной поддержке в инфекционной детской больнице находятся двое детей 8 и 11 лет", - сказала она.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19, из них 62 - в Якутске.

Как сообщалось, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении новых ограничительных мер в регионе. Школьников, кроме 9 и 11 классов, перевели на дистанционное обучение. Приостановлена работа аттракционов в парке. Продуктовые магазины обязаны еженедельно закрываться на 4 часа для уборки.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2021 годаПандемия коронавируса
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