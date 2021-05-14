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Староста группы Галявиева рассказал про приглашение в секту

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о стрельбе в школе в Казани Ильназ Галявиев около полугода назад предложил сокурснику по колледжу вступить в некую секту, рассказал староста его группы в колледже при Татарском институте содействия бизнесу Роберт Сибагатуллин.

Ранее об этом приглашении рассказала журналистам ректор ТИСБИ Нэлла Прусс. До этого ни о каких религиозных интересах Галявиева не сообщалось.

По словам Сибагатуллина, он узнал об этом разговоре в день нападения на школу 11 мая.

"Мы обсуждали это с одногруппниками в день нападения на школу. Мой одногруппник написал, что ему (в разговоре - ИФ) один на один Ильназ предложил пойти к нему домой, что у него есть некая секта, в которой он вербовщик. Неизвестно, он ли ее основал и (есть ли - ИФ) в ней кто-то еще", - сказал староста.

По его словам, тот студент тогда не поверил, что такое можно предлагать прямо, и воспринял слова Галявиева как шутку.

"Он подумал, что это шутка. Сказал: нет, не пойду", - сказал Сибагатуллин.

На вопрос агентства, опрашивали ли его следователи, Сибагатуллин ответил, что пока нет, поскольку он сейчас не в Казани.

Жертвами стрельбы в гимназии № 175 стали девять человек, в том числе семь школьников. Еще больше двух десятков человек были ранены или получили переломы.

Галявиев арестован. В СКР сообщили, что родные с начала 2021 года года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении и что в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга.

В колледже Галявиева знали как тихого и неконфликтного студента, однако с января он перестал появляться на занятиях, и в апреле его отчислили за академическую задолженность. Ректор ТИСБИ отмечала, что до Нового года он неплохо учился, но все изменилось зимой.

Стрельба в казанской школе

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Ильназ Галявиев ТИСБИ Казань Татарстан СКР

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