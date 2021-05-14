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Стрелявший в казанской школе предлагал сокурснику вступить в секту

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Устроивший стрельбу с девятью жертвами в Казани бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Ильназ Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту, сообщила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс журналистам в пятницу.

"Пока он еще учился (в апреле Галявиева отчислили - ИФ), он предлагал одному из сокурсников вступить в секту", - сказала Прусс.

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По ее словам, Галявиев проучился 3,5 года на "хорошо" и "отлично", но с января 2021 года вдруг перестал ходить на занятия. "Его никто уже не видел после Нового года... Он учился хорошо, но за эти полгода с ним что-то случилось. Он не вызывал у нас никаких вопросов, он был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтером. И все было нормально", - сказала она.

"Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья - мать, отец и старший брат, которому 21 год, - съехали, оставив его одного в квартире", - сказала ректор.

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из числа пострадавших пятерых детей и трое взрослых перевезли на лечение в Москву. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение.

Галявиев учился на четвертом курсе колледжа при ТИСБИ, но был отчислен в апреле.

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