Гектар мусора загорелся на самарском заводе по переработке отходов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют крупное возгорание на заводе по переработке мусора неподалеку от Тольятти в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о возгорании мусора на заводе в муниципальном районе Ставропольский поступило в 13:04 (12:04 по Москве). К моменту прибытия пожарных площадь огня отдельными очагами составила 1 га.

Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населенные пункты тоже нет. Направление ветра – от села Ташелка, которое расположено в 800 метрах от завода.

Для тушения пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники.