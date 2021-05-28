В Росприроднадзоре заявили об отсутствии в РФ технологичной сортировки отходов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не достигла ожидаемого эффекта из-за отсутствия в стране современных сортировочных мощностей, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

"Мусорная реформа не достигла (ожидаемого - ИФ) эффекта. Объекты ТКО в России занимают 384 тыс. га - это площадь как четыре Гонконга или полтора Люксембурга. А если говорить про все твердые отходы - примерно территория Греции. Это катастрофа", - сказала Радионова в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По ее словам, причина в том, что "у нас нет нормальных сортировочных мощностей".

"Я хорошую сортировку фактически не видела, хотя езжу по стране очень много. Как правило, она везде ручная - это самый дешевый и примитивный вид обработки, который не позволяет извлекать больше 10%, а зачастую всего 2-4% полезных фракций. В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа", - отметила глава Росприроднадзора.

Она подчеркнула, что "проблему не решить без комплексных мер", и выразила надежду, что ППК "Российский экологический оператор" "займется этим более основательно".