Из-за пожара на птицефабрике в Сибири погибли 60 тыс. цыплят

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории ООО "Межениновская птицефабрика" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер"). Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

В одноэтажном кирпичном здании произошел пожар в вентиляционной шахте, частично горела кровля.

Площадь пожара составила 300 кв. м. В здании находились 120 тыс. цыплят. По предварительным данным, из-за задымления погибла половина из них".

На месте работали шесть единиц техники, более 20 человек. Причина пожара устанавливается.

ООО "Межениновская птицефабрика" – один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция "Межениновской птицефабрики" представлена как на рынке Томской области, так и в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях.