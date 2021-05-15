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В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Учеников и персонал ряда школ Казани в субботу эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

"Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - сказали в пресс-службе.

По данным источника "Интерфакса", были эвакуированы 15 школ города.

Накануне одну из школ Казани уже эвакуировали после сообщения о минировании, однако оно оказалось ложным.

Татарстан Казань

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