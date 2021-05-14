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Школа в Казани эвакуирована после сообщения о заложенной бомбе

Школа в Казани эвакуирована после сообщения о заложенной бомбе
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ученики и персонал школы №27 в Казани эвакуированы днем в пятницу после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщил журналистам представитель мэрии республиканской столицы.

"После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе №27 дети эвакуированы в школу 41. Это около 80 детей. Пока один корпус обследован (саперами - ИФ), ничего не обнаружено", - сказал он.

Позднее пресс-служба мэрии Казани объявила, что саперы не нашли взрывчатку в школе. "Как показало обследование, вызов оказался ложный", - сообщили в городской администрации.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. При входе в школу злоумышленник взорвал самодельное взрывное устройство.

В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. После ЧП в общей сложности госпитализировали 24 человека (21 ребенок и трое взрослых).

Галявиев был задержан и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенном общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Казань Татарстан

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