В Екатеринбурге загорелась площадка пиломатериалов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге на площади 2 тыс. кв. метров горят пилорама и садовые дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС заявляли, что есть угроза распространения огня на административные здания и газовую котельную.

Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.

К месту пожара следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. В тушении задействованы 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало.