Прокуратура выяснит обстоятельства пожара в Екатеринбурге

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным площадь пожара составила 2,5 тыс. квадратных метров, повреждены объекты на промышленной площадке и 12 строений в садоводческом товариществе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в субботу.

Прокуратура запросила данные о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в уничтоженных огнем зданиях.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению жилищных прав граждан, чье жилье было уничтожено огнем, в том числе в части обеспечения маневренным жильем. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Пожар локализован. Тушить пожар продолжают 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава.