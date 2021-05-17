В Пензенской области объявлен в розыск подозреваемый в тройном убийстве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жителя Пензенской области, подозреваемого в убийстве бывшей жены, ее матери и брата, объявили в розыск.

Как сообщает СУ СКР по Пензенской области, в данном преступлении подозревается житель села Липовка Анатолий Воробьев 1972 года рождения.

16 мая в селе Липовка Малосердобинского района местный житель из ружья ИЖ-43 застрелил бывшую супругу и ее мать. После чего мужчина убил брата бывшей жены на территории его частного дома в селе Огаревка.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".