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В Пензенской области объявлен в розыск подозреваемый в тройном убийстве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жителя Пензенской области, подозреваемого в убийстве бывшей жены, ее матери и брата, объявили в розыск.

Как сообщает СУ СКР по Пензенской области, в данном преступлении подозревается житель села Липовка Анатолий Воробьев 1972 года рождения.

16 мая в селе Липовка Малосердобинского района местный житель из ружья ИЖ-43 застрелил бывшую супругу и ее мать. После чего мужчина убил брата бывшей жены на территории его частного дома в селе Огаревка.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

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