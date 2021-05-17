Половина экс-заключенных в РФ не могут социализироваться после освобождения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Половина россиян, отбывших наказание за преступления, испытывают трудности с трудоустройством и возвращением к некриминальному образу жизни, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников.

"Соотношение (тех, кто не может найти себя после освобождения, и тех, кто вернулся к нормальной жизни и работает - ИФ) - примерно 50 на 50. (...) Наверное, общество еще не готово к тому, чтобы принять лиц, которые освободились, в полном объеме для работы в своих учреждениях, предприятиях", - сказал Калашников журналистам на открытии научных мероприятий "Петербургские пенитенциарные конференции" в понедельник.

Он отметил, что решить проблему можно, привлекая опыт использования в службе наказания принудительных работ.

"Некоторые главы регионов говорят, что сейчас с учетом дефицита рабочей силы приходится отправлять борта в Среднюю Азию - это "золотые" чартеры. Мы им говорим, что есть возможность трудоустроить на ваших объектах 180 тыс. лиц, которые подлежат этой форме наказания (принудительным работам - ИФ); к сожалению, у нас нет этого объема рабочих мест. (...) Эти же лица по отбытию наказания могут остаться работать на объектах. Эти люди уже не вернутся в криминал, сократится рецидивная преступность", - отметил Калашников.

Директор ФСИН добавил, что ведомство ведет активную работу с государственными структурами и бизнесом по вопросу трудовой адаптации осужденных.

"Петербургские пенитенциарные конференции" - комплекс научных мероприятий, которые проходит в Петербурге на базе Университета ФСИН России 17 и 18 мая. Специалисты в области юриспруденции обсуждают обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе РФ, имидж ФСИН, специфику ведомственного профессионального образования и т.п. Конференция проходит впервые.