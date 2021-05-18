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Два лесника пострадали при тушении пожаров в Тюменской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два лесника пострадали при тушении пожаров в лесах Тюменской области, они доставлены в больницы с ожогами, сообщают в пресс-службе Минприроды России.

Отмечается, что оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Рослесхоз заверил, что окажет им всестороннюю помощь

По данным министерства, Тюменская область лидирует по количеству непотушенных пожаров. В области зафиксировано 20 возгораний на общей площади 22 тыс. 310 га.

Директор тюменского департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, в свою очередь, уточнил, что по данным на 18 мая в регионе зарегистрировано 23 природных пожара.

По его словам, 17 мая в Тюменском районе Тюменской области из-за пожара эвакуировано более 1300 человек

Из-за возникшей угрозы было решено эвакуировать жителей деревень Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Солнышко".

Также были эвакуированы пациенты центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинского психоневрологического дома-интерната, психиатрической больницы, отдыхающие из санаториев.

В тушении пожара участвовали 397 человек и 57 единиц техники, привлекалась авиация МЧС и силы Минобороны. Сейчас ведется работа по локализации пожара и его дальнейшей ликвидации, сказал Михнович.

Ранее сообщалось, что вечером 17 мая от перекинувшегося из леса огня сгорели 25 домов в СНТ "Солнышко".

С 11 мая в области в связи с пожарами в лесах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, таких масштабных природных возгораний в области не было 10 лет.

Минприроды МЧС Тюменская область

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