Суд в июне рассмотрит 4 новых протокола о правонарушениях Facebook

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в июне рассмотрит четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Facebook, по которым компании грозят миллионные штрафы.

Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Протоколы были составлены Роскомнадзором в отношении Facebook по ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и направлены в суд. За данные правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн руб. и от 3 до 8 млн руб. соответственно.

Таким образом, наказание по новым протоколам в виде административных штрафов может составить 24 млн рублей.

Всего в настоящее время на рассмотрении в суде находится 12 протоколов. Если соцсеть будет признана виновной, то ей грозит штраф на общую сумму до 56 млн рублей (более $750 тыс.).

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей, а также Telegram - на 5 млн рублей и TikTok - на 2,6 млн рублей за аналогичные правонарушения, выразившиеся в неудалении контента с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января.

Также штраф в 4 млн рублей получила и компания Mail.ru из-за неудаления принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" запрещенного контента.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили запрещенный в РФ контент, связанный с участием в несанкционированных акциях.