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Корпорация по внутреннему туризму получит 6,3 млрд рублей в 2021 году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении корпорации "Туризм.РФ" по развитию внутреннего туризма и инфраструктуры в 2021 году 6,3 млрд рублей из бюджета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджетные инвестиции будут предоставлены в виде взноса государства в уставный капитал акционерного общества в соответствии с мероприятиями государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", говорится в распоряжении.

Эти деньги пойдут на обеспечение текущей деятельности корпорации, направленной на управление инвестпроектами в сфере туризма, развитие цифровой платформы и подготовку мастер-планов развития туристских территорий, а также участия в уставных капиталах организаций, реализующих инвестпроекты в туризме.

Ответственность за обеспечение этих мероприятий возлагается на Минстрой и Росимущество совместно с корпорацией "Туризм.РФ".

В распоряжении говорится, что в 2021 году корпорация должна разработать не менее трех мастер-планов развития туристских территорий и обеспечить реализацию не менее десяти инвестпроектов в сфере туризма.

Корпорация "Туризм.РФ" была создана в декабре 2020 года по поручению Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Вместе с регионами корпорация занимается мастер-планированием туристических территорий страны, инвестированием в создание инфраструктуры, формированием туристических кластеров, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.

Минстрой Росимущество Михаил Мишустин Ростуризм.РФ

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