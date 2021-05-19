В Ленинградской области в грозу пропал рыбак

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области ликвидируют последствия бури, которая прошла вечером во вторник, в городе пострадали четыре человека, в Выборгском районе области пропал рыбак, сообщили в региональных главках МЧС.

Житель поселка Прибылово во вторник примерно в 6 часов вечера ушел рыбачить на лодке в акватории Финского залива и после бури не вернулся. В пресс-службе МЧС по Ленинградской области "Интерфаксу" уточнили, что его ищут.

В Петербурге из-за непогоды пострадали не два человека, как сообщалось во вторник вечером, а четверо. На проспекте Испытателей ветром сорвало фрагмент кровли точки фастфуда, травмы получили четверо. Женщина и ребенок госпитализированы, еще двоих лечат амбулаторно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Вечером во вторник в Петербурге и Ленинградской области прошла гроза. Скорость ветра при порывах достигала 17 м/с. Синоптики прогнозируют аналогичную погоду и в среду.

Сотрудников МЧС во вторник вызывали из-за падения деревьев и светофоров, отрыва фрагментов крыш и плохо закрепленных конструкций, обрывов проводов и протечек кровли. По предварительным данным, повалено 30 деревьев, пострадали 14 автомобилей.