Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:10Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

В Ленинградской области в грозу пропал рыбак

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области ликвидируют последствия бури, которая прошла вечером во вторник, в городе пострадали четыре человека, в Выборгском районе области пропал рыбак, сообщили в региональных главках МЧС.

Житель поселка Прибылово во вторник примерно в 6 часов вечера ушел рыбачить на лодке в акватории Финского залива и после бури не вернулся. В пресс-службе МЧС по Ленинградской области "Интерфаксу" уточнили, что его ищут.

В Петербурге из-за непогоды пострадали не два человека, как сообщалось во вторник вечером, а четверо. На проспекте Испытателей ветром сорвало фрагмент кровли точки фастфуда, травмы получили четверо. Женщина и ребенок госпитализированы, еще двоих лечат амбулаторно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Вечером во вторник в Петербурге и Ленинградской области прошла гроза. Скорость ветра при порывах достигала 17 м/с. Синоптики прогнозируют аналогичную погоду и в среду.

Сотрудников МЧС во вторник вызывали из-за падения деревьев и светофоров, отрыва фрагментов крыш и плохо закрепленных конструкций, обрывов проводов и протечек кровли. По предварительным данным, повалено 30 деревьев, пострадали 14 автомобилей.

Петербург Ленинградская область Финский залив МЧС

Новости по теме

Новости

Россиян обяжут сообщать Росгвардии об основаниях для аннулирования лицензии на оружие

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

Дума ужесточила ответственность за разглашение данных о защите силовиков

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Российский и японский спутники разминулись в 200 метрах без инцидентов

Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');