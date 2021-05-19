Из Новосибирского техуниверситета эвакуировали несколько тысяч человек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Из корпусов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) вывели около 3000 студентов и преподавателей после звонка о минировании, сообщили в пресс-службе вуза.

Там уточнили, что звонок с предупреждением поступил на факультет довузовского образования.

Здания начали проверять сотрудники правоохранительных органов.

НГТУ - один из крупнейших вузов Новосибирска и Сибири, всего в нем учатся больше 13 000 студентов и работают более 1500 преподавателей. Он занимает восемь зданий.