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В зданиях правительства Курганской области провели эвакуацию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кургане из зданий правительства Курганской области вывели всех сотрудников после того, как на электронные адреса чиновников пришли сообщения о минировании, сообщил оперштаб региона.

В зданиях проводят проверку.

Ранее 10 июня письма с сообщениями о заложенных бомбах пришли на адреса еще нескольких учреждений в Кургане, там тоже проводилась эвакуация.

8 июня анонимы "минировали" несколько спортивных школ в городе.

На прошлой неделе пять дней подряд поступали такие же сообщения о детских садах, больницах, судах, торговых центрах, магазинах, промышленых предприятиях. В общей сложности полиция проверила больше ста зданий, бомб нигде не нашли.

Волна массовых рассылок электронных писем с ложными угрозами о минировании началась в России 28 ноября 2019 года и продолжается с перерывами до сих пор.

Курган МВД

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