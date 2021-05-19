Житель Петербурга устроил оружейных цех в квартире

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Подпольный оружейник задержан в Петербурге, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили в квартире 46-летнего безработного петербуржца на проспекте Испытателей слесарное оборудование для изготовления оружия. Изъяты несколько пистолетов, сотни патронов, порох, а также около 1,6 млн рублей, сообщают в МВД.

Отмечается, что обнаруженное оружие имеет явные признаки переделки и, согласно результатам экспертизы, пригодно для стрельбы.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела. Оперативные мероприятия в этой квартире проводились в рамках ранее возбужденного другого дела.