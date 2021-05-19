В Подмосковье задержали подростка, угрожавшего нападением на школу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержан школьник, разославший в соцсетях сообщения с угрозами убить одноклассников и учителей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"13-летний ученик одной из подмосковных школ создал в соцсети заведомо ложный аккаунт и разослал с него сообщения с угрозой принести в учебное заведение оружие, чтобы убить одноклассников и учителей", - сказал собеседник агентства.

Одноклассники пожаловались родителям на угрозы, те сообщили в полицию.

"Школьника удалось деанонимизировать и задержать прямо во время занятий", - сказал источник.