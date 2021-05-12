СКР возбудил дело на крымчанина за пост о подготовке взрыва в школе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крымчанин, который 11 мая в соцсети предупредил о подготовке нападения на школу ради проверки работы админов и спецслужб, стал фигурантом уголовного дела о ложном сообщении о теракте на социальном объекте (ч. 2 ст. 207 УК), сообщили в СК Крыма. Дело возбудили по материалам МВД и ФСБ.

Это оказался 25-летний безработный житель села Амурское Красногвардейского района. По версии следствия, сообщение о готовящемся теракте он запостил с телефона.

ФСБ проверила его сообщение и не подтвердила подготовку теракта. Он на допросе объяснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур. При обысках дома у него изъяли компьютерную технику и электронные носители, с которых он выходил в соцсети.

"Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено", - отметили в СК.

Следователи проверят его переписку с другими пользователями.

Ранее о задержании крымчанина сообщил источник "Интерфакса". Затем эту информацию подвтердили в ФСБ и опубликовали видео, на котором он объясняет, что не верил, что авторов сообщений о подготовке терактов реально вычисляют, и хотел это проверить.

Сообщение он запостил в день стрельбы в школе в Казани, где были убиты девять человек.