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Под Астраханью на девочку рухнуло дерево во время пыльной бури

Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, СК начал проверку по факту инцидента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Началась проверка обстоятельств травмирования ребенка, на которого во время пыльной бури в Астраханской области рухнуло дерево, сообщил в четверг "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

"Вечером 19 мая 10-летняя девочка гуляла неподалеку от дома на улице Аптечной в селе Оранжереи. В результате сильного порыва ветра дерево упало на ребенка. Несовершеннолетнюю с травмой головы и позвоночника госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сказал Хегай.

Он уточнил, что девочка находится в стабильно тяжелом состоянии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, пыльная буря привела к массовым обрывам линий электропередачи в среду, без энергоснабжения остались 28 тыс. человек. В настоящее время аварии устранены.

В результате пыльной бури также пострадал молодой человек 2002 года рождения. Он получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины, когда на улице Баумана, 9 обрушился балкон, на котором стоял пострадавший. Мужчина находится под присмотром врачей.

Также упавшие деревья и строительные конструкции повредили пять автомобилей.

Астраханская область Астрахань СКР Андрей Хегай

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