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Дума Владивостока рассмотрит заявление мэра об отставке на следующей неделе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заявление Олега Гуменюка о досрочном прекращении его полномочий главы администрации Владивостока по собственному желанию с 19 мая поступило в городскую думу, сообщила в четверг пресс-служба гордумы.

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Депутаты думы, в соответствии с уставом города, обязаны рассмотреть вопрос о прекращении полномочий градоначальника в ближайшие десять дней.

"С учетом изложенного на очередном заседании думы города Владивостока планируются к принятию решения "О досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока Гуменюка О.В.", а также "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока", - говорится в сообщении.

Ближайшее заседание городской думы состоится 27 мая. На нем депутаты планируют принять отставку Гуменюка.

"Повестки ближайшего заседания еще нет. Вероятно, отставку мэра Владивостока рассмотрят на заседании 27 мая, но точно сказать пока нельзя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской думы.

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Как сообщалось, во вторник после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко об отставке заявил глава города Олег Гуменюк.

В четверг исполняющим обязанности главы города стал Константин Шестаков, ранее занимавший пост зампреда правительства Приморья.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава Владивостока избирается депутатами гордумы из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Приморский край Владивосток Константин Шестаков Олег Гуменюк

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