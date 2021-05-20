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Бывший мажоритарий БСК "Башхим" сменил руководителя

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Директором АО "Башкирская химия" ("Башхим", до 2021 года владело 57,18% в АО "Башкирская содовая компания", БСК) с 14 мая 2021 года назначен Алексей Иванин, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

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С 2015 года эту должность занимал Сергей Иванушкин.

"Башхим" зарегистрирован в 2005 году в Стерлитамаке (Башкирия), управляет финансово-промышленными группами. В 2019 и 2020 годах в штат входили 3 человека.

Юридически офис компании расположен в Стерлитамаке, из четырех официальных телефонных номеров три - московские. За всю историю существования в АО сменились пять руководителей, которые (включая действующего) зарегистрированы в Москве.

Уставный капитал "Башхима" составляет 1,614 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей. В состав акционеров входят кипрские Beleverd Holdings Limited и Keemia Investments CO. Limited (33,33% и 16,67% соответственно). Официальной информации о бенефициарных владельцах - физических лицах, владеющих более 25% в капитале, нет.

По итогам 2020 года компания снизила выручку на 40,8%, до 4,4 млрд рублей, в два раза выросли управленческие расходы (до 30,358 млн рублей), чистая прибыль упала на 37,3%, до 4,453 млрд рублей. Прочие доходы, связанные с курсовыми разницами, составили 270,807 млн рублей (в 2019 году - 19 тыс. рублей). БСК выплатила "Башхиму" в виде дивидендов 4,403 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2013 году в холдинг БСК были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик"."Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), Башкирия - блокирующий (38,28%). До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%.

В середине марта "Башхим" вышел из состава акционеров БСК. В настоящее время России принадлежит 95,7% содовой компании. По решению руководства страны Башкирия получит 38,3% акций БСК из госпакета во владение и еще 11,7% плюс одну акцию - в управление.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Предприятие занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

БСК Башхим Алексей Иванин Сергей Иванушкин Стерлитамак Бшакирия

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