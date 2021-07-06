Акционеры БСК на годовом собрании не решили ни один из вопросов повестки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Акционеры национализированного АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) на годовом собрании 30 июня не приняли решений ни по одному вопросу повестки, следует из материалов БСК.

В повестке значились утверждение годовой отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждение аудитора.

Собрание прошло в форме заочного голосования, кворум был. Тем не менее, по всем пяти вопросам повестки решения приняты не были.

Получить оперативный комментарий БСК "Интерфаксу" не удалось.

Совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

"Принимая во внимание отсутствие утвержденного долгосрочного плана развития АО "БСК", предусматривающего, в том числе, инвестиционную и экологическую программы, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: "Чистую прибыль по результатам 2020 отчетного года на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать", - говорилось в материалах компании.

БСК в 2020 году получила 13,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 8,8% выше показателя 2019 года.

Рекомендации совета директоров по ее распределению не уточнялись.

В совет директоров компании входят 11 человек: директор теперь уже бывшего филиала АО "БСК" "Башкирская химия" в Москве Ан Ен Док, президент АО "Ойкумена" Юрий Жданов, заместитель министра земельных и имущественных отношений Башкирии Ольга Иванова, представители башкирского АО "Региональный фонд" (генеральный директор Ильдар Магданов, заместители гендиректора Тимур Казыханов и Алексей Сазонов, начальник юридического отдела Михаил Ковалев), консультант ООО "Торговый дом "Башхим" Дмитрий Пяткин, бывший государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота, председатель совета директоров швейцарской Belbek S.A. Альберт Харисов, генеральный директор ООО "Фрэндлэнд" Александр Чекалин.

"Башкирская содовая компания" является лидером в России по выпуску кальцинированной соды (62% общероссийского объема), пищевой соды (72%), занимает 17% рынка по производству каустической соды, 26% - поливинилхлорида, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Кроме того, предприятие выпускает кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

В декабре 2020 года суд отменил приватизацию БСК. Приватизационную сделку 2013 года проверили и признали незаконной после того, как летом 2020 года активисты стали проводить акции против разработки шихана Куштау, который БСК рассматривала как свою сырьевую базу. Компания получила лицензию на работы на горе Куштау, но после серии протестов и столкновений, работы были остановлены, а гора получила охранный статус. Бывшие акционеры пытались оспорить национализацию БСК, но суд им отказал.

По решению руководства страны, Башкирия получила во владение 38,3% акций из госпакета, который после национализации составил 95,7% акций, и еще 11,7% плюс одну акцию - в доверительное управление.