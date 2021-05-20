Школу в Казани, куда перевели детей из гимназии №175, эвакуировали из-за забытой коробки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Казанскую школу №174, в которой сейчас учатся дети из гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, эвакуировали из-за найденного в здании подозрительного предмета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После проверки выяснилось, что учитель забыла коробку из-под обуви в одном из помещений", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас все в порядке, дети вернулись к учебе.

11 мая 19-летний отчисленный из колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции, его арестовали по обвинению в массовом убийстве.

Также сообщалось, что учащиеся гимназии №175 вернутся к учебе в понедельник. При этом ученики выпускных 9-х и 11-х классов продолжат учебу в очном формате в школе №174.

15 мая в Казани из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали учащихся 15 школ. Ещё одну школу эвакуировали 14 мая, позже были эвакуации во вторник и в среду. Все сообщения об угрозах оказались ложными.