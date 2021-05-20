Депутаты согласились приравнять пиротехнику у хулиганов к оружию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил для первого чтения законопроект №1157845-7, который в ряде ситуаций приравнивает пиротехнику и файеры к оружию и усиливает ответственность за незаконный сбыт оружия и применение взрывчатки.

Поправки 23 апреля внесли в палату четыре депутата во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым и сенатор Виктор Бондарев.

Пиротехнику приравняют к оружию

Законопроектом уточняет часть вторую статьи 213 УК, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия.

За это нарушение предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или на размер дохода осужденного за период от трех до четыре лет, либо направлять на принудительные работы на срок до пяти лет, либо сажать на срок до семи лет.

Полицейские регулярно пресекаю хулиганские действия, связанные с применением зажигательных предметов и веществ, при этом нарушителям удается избежать уголовной ответственности, поскольку судами такие предметы и вещества не всегда признаются предметами, используемыми в качестве оружия, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан", - пишут авторы инициативы.

Интернет

Законопроект также предусматривает увеличение максимальных наказаний по ст. 222.1 УК о незаконном обороте взрывчатки в интернете.

За покупку взрывного устройства или взрывчатого вещества в интернете будет грозить до 12 лет лишения свободы, а за сбыт - до 15 лет.

Сейчас использование интернета не является квалифицирующим признаком, а максимальный срок по первой части статьи составляет до пяти лет лишения свободы.

Покупку или продажу в интернете также предлагается рассматривать как более серьезное преступление в связи с продажей оружия и патронов: авторы предлагают в таком случае увеличить максимальное наказание (в рамках ст. 222 УК РФ) за покупку с трех до десяти лет лишения свободы, а за сбыт - с восьми до 12 лет.

Крупный калибр

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за оборот крупнокалиберного оружия: авторы поправок предложили ввести в УК новую статью 222.2, которая предусматривает до шести лет лишения свободы за покупку без интернета (до 10 лет в интернете) и до 10 лет за сбыт (до 12 лет - через интернет) таких вооружений.

Сейчас УК не делает различий в калибре оружия и патронов, и максимальное наказание за сбыт и покупку по первой части действующей ст. 222 составляет четыре года лишения свободы.

Пневматика

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

Сейчас за незаконные изготовление и продажу такого оружия предусмотрена лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа, не оказывающего должного воздействия на правонарушителей, говорится в пояснительной записке.