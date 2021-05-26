Поправки о наказании за незаконный оборот оружия прошли I чтение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за незаконный сбыт оружия и применение взрывчатых веществ.

Законопроект № 1157845-7 содержит поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексы, увеличивающие максимальное наказание и конкретизирующие составы преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также с хулиганством.

Его авторы - группа депутатов и сенатор Виктор Бондарев - предлагают увеличить максимальные наказания по статье 222.1 УК о незаконном обороте взрывчатки в интернете: за покупку взрывного устройства или взрывчатого вещества через интернет будет грозить до 12 лет лишения свободы, за сбыт - до 15 лет. Сейчас использование интернета не является квалифицирующим признаком, а максимальный срок по первой части статьи составляет до пяти лет лишения свободы.

Покупку или продажу в интернете также предлагается рассматривать как более серьезное преступление в связи с продажей оружия и патронов: авторы предлагают увеличить максимальное наказание (в рамках ст. 222 УК) за покупку с 3 до 10 лет, а за сбыт - с 8 до 12 лет.

Кроме того, предлагается строже наказывать оборот крупнокалиберного оружия, введя в УК новую статью 222.2 с наказанием до 6 лет лишения свободы за покупку без интернета (до 10 лет в интернете) и до 10 лет за сбыт (до 12 лет - через интернет). Сейчас Уголовный кодекс не делает различий в калибре оружия и патронов, и максимальное наказание за сбыт и покупку по первой части действующей ст. 222 УК составляет четыре года лишения свободы.

Законопроект вводит уголовную ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. В настоящее время за незаконные изготовление и продажу такого оружия предусмотрена лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа, не оказывающего должного воздействия на правонарушителей, говорится в пояснительной записке.

Законопроект уточняет часть вторую статьи 213 УК, приравняв хулиганство с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия. Подобное будет наказываться штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что правоохранительными органами регулярно пресекаются хулиганские действия, связанные с применением зажигательных предметов и веществ, при этом нарушителям удается избежать уголовной ответственности, поскольку судами такие предметы и вещества не всегда признаются предметами, используемыми в качестве оружия. "Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан", - отмечают законодатели.