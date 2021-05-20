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Что произошло за день: четверг, 20 мая

Приговор для "отравителя с Хохловской площади" и предложение ввести софинансирование лечения для не следящих за здоровьем москвичей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Заммэра Москвы Анастасия Ракова предложила ввести финансовую ответственность для тех, кто не следит за здоровьем. Как пояснили в мэрии, суть ее предложения - в механизме софинансирования лечения в случаях, когда врачи имеют дело с запущенной болезнью.

- "Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии строгого режима. Мурата Сабанова признали виновным в отравлении 30 человек и серии грабежей в центре Москвы.

- В России зарегистрированы еще 9 232 случая COVID-19. На Москву пришлись 3 312 заболевших.

- Минюст предложил автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД. При этом в министерстве заверили, что упрощенная процедура не отменяет возможности обжаловать штраф или оплатить его добровольно со скидкой.

- Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики. Президент РФ подчеркнул при этом, что "все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить", но "мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться".

- Глава СПЧ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными. Валерий Фадеев подчеркнул, что "здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать", и что речь не идет о воссоздании ГУЛАГов.

- Microsoft летом 2022 года прекратит поддержку Internet Explorer, который отсчитывает свою историю с 1995 года. Вместо него компания будет поддерживать и развивать браузер Microsoft Edge.

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