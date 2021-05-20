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Минсельхоз пока не увидел перспектив в РФ у растительных заменителей мяса

Минсельхоз пока не увидел перспектив в РФ у растительных заменителей мяса
Фото: Adam Berry/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пока не видит особых перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса растительным. Министерство считает, что производство альтернативной продукции, как и ее экспорт, будут зависеть от спроса.

"В среднесрочной перспективе перспективы (у растительных аналогов - ИФ) не очень", - заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на Deep Food Tech Conference 2021 (международная конференция, посвященная инновациям и прорывным технологиям в еде), отвечая на вопрос о перспективах замещения.

При этом на конференции звучали оценки масштаба такого замещения – от 5% до 25%.

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Как отметила Лут, ее позиция во многом связана с тем, что в России консервативное потребление. "К тому же любой новый продукт требует изменения нормативных документов. В государстве все зарегулировано, есть рациональные нормы потребления Минздрава. Там что-то есть про растительное мясо? Нет. Там есть базовые классические виды продукции", - сказала она.

В то же время замминистра отметила, что ведомство учитывает новые тенденции на продовольственном рынке и имеет различные меры поддержки для внедрения новых технологий, в том числе и тех, что связаны с экологией. Но главное, чтобы был спрос на такую продукцию, отметила она. "Если смотреть с точки зрения бизнеса – есть спрос, ты можешь работать, нет – никакая поддержка тебе не поможет. Основное – наличие спроса у нас и в тех странах, куда наш бизнес смотрит", - заявила она.

При этом Лут заявила, что верит в экспортный потенциал России по инновационной продукции. Это связано, прежде всего, с тем, что "у нас много земли, а основа deep food tech – все равно растительное сырье", сказала она.

Минсельхоз РФ

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