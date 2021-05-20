Правительство согласилось с правилами упоминания террористических организаций в СМИ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство России поддержало законопроект (№1098081-7), который вводит запрет на упоминание в СМИ террористических организаций без специального указания, что они ликвидированы или их деятельность запрещена на территории РФ.

Отзыв кабинета министров опубликован в базе Госдумы.

Как сообщалось, законодательная инициатива была внесена в январе депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским одновременно с поправками в КоАП (1098066-7), которые вводят штрафы за нарушение этой нормы для журналистов (до 2,5 тыс. рублей) и редакций (до 50 тыс. рублей). Штрафы уже были приняты Госдумой в первом чтении 12 мая, а соответствующие им поправки в закон о СМИ готовятся к рассмотрению в мае.

Сейчас закон о СМИ предусматривает только запрет на упоминание экстремистских организаций без указания на их запрет или ликвидацию (статья 4 закона о СМИ). Авторы законопроекта Хинштейн и Боярский в пояснительной записке отмечают, что степень общественной опасности террористических организаций не менее велика, чем экстремистских, и считают необходимым восполнить этот "очевидный законодательный пробел".

Согласно законопроекту, специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, включенных в единый федеральный перечень организаций, признанных террористическими по закону "О противодействии терроризму". Вместе с тем, правительство в своем отзыве указывает, что общественные объединения сейчас не включаются в перечень террористических организаций, поэтому проект закона нуждается в корректировке.