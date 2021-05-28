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В Госдуме рекомендовали принять требования об упоминании террористических организаций в СМИ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям поддержал законопроект, запрещающий упоминать в СМИ террористические организации без специального указания, что они ликвидированы или их деятельность запрещена на территории РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято в пятницу на заседании комитета, парламентарии проголосовали за него единогласно. Кроме того, как стало известно на заседании, рекомендует принять документ и комитет-соисполнитель - по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее в мае законопроект поддержало правительство России.

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Законодательная инициатива о запрете упоминания в СМИ террористических организаций без специального указания на ликвидацию или запрет деятельности (1098081-7) была внесена в январе депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Депутаты предложили ее одновременно с поправками в КоАП (1098066-7), которые вводят штрафы за нарушение этой нормы для журналистов (до 2,5 тыс. рублей) и редакций (до 50 тыс. рублей). Штрафы уже были приняты Госдумой в первом чтении 12 мая, а соответствующие им поправки в закон о СМИ должны быть рассмотрены палатой в ближайшее время.

Сейчас закон о СМИ предусматривает только запрет на упоминание экстремистских организаций без указания на их запрет или ликвидацию (ст. 4 закона о СМИ). Авторы законопроекта Хинштейн и Боярский в пояснительной записке отмечают, что степень общественной опасности террористических организаций не менее велика, чем экстремистских, и считают необходимым восполнить этот "очевидный законодательный пробел".

Согласно законопроекту, специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, включенных в единый федеральный перечень организаций, признанных террористическими по закону "О противодействии терроризму". Вместе с тем, правительство в своем отзыве указывает, что общественные объединения сейчас не включаются в перечень террористических организаций, поэтому проект закона нуждается в корректировке.

Госдума

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