Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Здание Дома правительства РФ в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило отрицательное заключение на законопроект, который предполагал введение в Налоговый кодекс (НК) отдельного социального налогового вычета по НДФЛ для граждан при их взносах на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) с лимитом в 400 тыс. рублей в год, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

Соответствующий законопроект на заключение в правительство направлял глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас в НК РФ есть несколько типов социальных налоговых вычетов, по котором граждане могут получить возмещение, это - расходы на обучение, лечение, прохождение оценки квалификации, а также пенсионные взносы по договорам с НПФ. При этом предельный размер возмещения по всем категориям в сумме не должен превышать 120 тыс. рублей в год.

Подготовленный законопроект предлагал выделить социальный налоговый вычет по пенсионному обеспечению в отдельную статью НК с увеличением предельной суммы такого вычета до 400 тыс. рублей. Кроме того, законопроект предлагал освободить от НДФЛ доходы в виде пенсий, выплачиваемых по договорам, заключенным с НПФ, если такие пенсии выплачиваются в пользу членов семей или близких родственников.

Как следует из проекта заключения правительства, предлагаемая инициатива "приведет к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, за счет средств которых также осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан". "Правительство РФ не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Ранее пенсионные саморегулируемые организации (СРО) неоднократно просили власти разработать налоговые стимулы для пенсионной отрасли. Среди инициатив, помимо выше изложенных, также предлагалось освободить от НДФЛ выплаты негосударственной пенсии, сформированной за счет взноса работодателя. Также предлагается освободить от уплаты налога пенсионные взносы по договорам НПО в пользу граждан, которые непрерывно проработали какое-то время (например, не менее пяти лет) на одном месте на момент выхода на пенсию.