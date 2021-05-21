Число отравившихся рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Оперативные службы ищут пятерых рабочих, судьба которых не известна после отравления в колодце очистных сооружений в Неклиновском районе Ростовской области, где уже погибли два человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненной информации, в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка работали 11 человек, судьба пятерых остается неизвестна. На месте работают оперативные службы и представители правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что двое рабочих погибли и четверо были госпитализированы из-за отравления в колодце очистных сооружений в Неклиновском районе Ростовской области. Изначально говорили о поисках еще двух человек.

Пресс-службы прокуратуры и следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердили факт инцидента, однако не уточнили количество пострадавших и погибших.