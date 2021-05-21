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Точное число пострадавших в коллекторе в Ростовской области пока неизвестно

Точное число пострадавших в коллекторе в Ростовской области пока неизвестно
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Как сообщил агентству информированный источник, точное число рабочих, которые могли находиться на очистных сооружениях Ростовской области, где сегодня отравились люди, в момент происшествия, пока не установлено.

"Коллектор затоплен, точное число находившихся людей неизвестно. Уже сейчас понятно, что их могло быть там 12 человек, а не 11 и не восемь, как это считалось ранее", - сказал он.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщил "Интерфаксу", что пятеро рабочих находятся в больнице города после отравления.

При этом Лисицкий не уточнил, сколько человек погибли в результате отравления.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что семеро рабочих погибли и четверо госпитализированы.

Очистные сооружения, на которых произошел инцидент, находятся на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района, но относятся к объекту Водоканала Таганрога.

Пресс-службы прокуратуры и следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердили факт инцидента, однако не уточнили число пострадавших и погибших.

Ростовская область Таганрог

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