Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияЧехия ЧехияонлайнBНачало в 16:15Германия ГерманияИталия Италия

Четыре человека погибли, пять пострадали и шестерых ищут в коллекторе под Таганрогом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жертвами инцидента на очистных сооружениях в Таганроге в Ростовской области, по уточненным данным, стали четверо рабочих, неизвестна судьба еще шести человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, погибли четверо рабочих, еще пятеро на "скорой" доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Продолжаются поиски шести человек.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что семеро рабочих погибли и четверо госпитализированы из-за отравления в колодце очистных сооружений в Ростовской области.

Пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила о возбуждении дела по факту гибели рабочих МУП "Управление Водоканал" Таганрога во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Оно будет расследоваться по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пресс-службы прокуратуры и управления СКР по Ростовской области не уточнили число пострадавших и погибших.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщал "Интерфаксу", что пятеро рабочих находятся в больнице Таганрога после отравления на очистных сооружениях в Неклиновском районе области. При этом он не уточнил, сколько человек погибли.

Ростовская область Таганрог

Новости по теме

Новости

Историку Юрию Дмитриеву присудили Премию свободы имени Сахарова

Точное число пострадавших в коллекторе в Ростовской области пока неизвестно

Точное число пострадавших в коллекторе в Ростовской области пока неизвестно

Ухудшилось состояние учительницы, раненной учеником в шею в Прикамье

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Крымчанин получил 11 лет строгого режима за госизмену в пользу Украины

Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

Несколько сотен деревьев повалено за три дня урагана в Петербурге

Иностранные IT-ресурсы могут заблокировать за отказ открывать филиалы в РФ

Иностранные IT-ресурсы могут заблокировать за отказ открывать филиалы в РФ

Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышение цен отельерами

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');