Четыре человека погибли, пять пострадали и шестерых ищут в коллекторе под Таганрогом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жертвами инцидента на очистных сооружениях в Таганроге в Ростовской области, по уточненным данным, стали четверо рабочих, неизвестна судьба еще шести человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, погибли четверо рабочих, еще пятеро на "скорой" доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Продолжаются поиски шести человек.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что семеро рабочих погибли и четверо госпитализированы из-за отравления в колодце очистных сооружений в Ростовской области.

Пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила о возбуждении дела по факту гибели рабочих МУП "Управление Водоканал" Таганрога во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Оно будет расследоваться по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пресс-службы прокуратуры и управления СКР по Ростовской области не уточнили число пострадавших и погибших.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщал "Интерфаксу", что пятеро рабочих находятся в больнице Таганрога после отравления на очистных сооружениях в Неклиновском районе области. При этом он не уточнил, сколько человек погибли.