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Зампреда правительства Киргизии задержали за вымогательство взятки

Должность он занимал с 5 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя кабинета министров, министр цифрового развития Киргизии Азамат Дыйканбаев задержан за вымогательство взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны в четверг.

Дыйканбаев находится в СИЗО. Госкомитет нацбезопасности открыл досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта "Безопасный город". Там отмечают, что чиновник вымогал взятку за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по проекту.

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит вопрос об избрании Дыйканбаеву меры пресечения.

Дыйканбаев был назначен министром цифрового развития Киргизии 5 мая.

Киргизия Азамат Дыйканбаев

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