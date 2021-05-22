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В России не будут делать "дистант" единственной формой обучения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - У правительства нет планов переводить систему образования в России в дистанционный формат, но, как одна из форм обучения, он будет сохранен, заявил в субботу премьер страны Михаил Мишустин.

"Точно мы не будем переводить всю систему образования на "дистант", потому что дорожим тем, что дает только очная форма образования. Взаимодействие между учителем и учеником, да и качество обучения неизбежно пострадают", - сказал он, отвечая на вопросы, поступившие ему от участников онлайн-марафона "Новое знание".

Премьер признал, что у него самого неоднозначное отношение к дистанционному обучению. Как отметил глава правительства, "в нем есть, конечно, свои безусловные плюсы, но есть и некоторые минусы".

Он подчеркнул, что в период карантина, введенного в связи коронавирусом, переход на удаленное обучение был необходимым. "Но сейчас обстановка постепенно улучшается и об использовании "дистанта", как единственной формы обучения, речь уже не идет, у нас таких планов нет", - сказал Мишустин.

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При этом премьер выразил уверенность, что новые технологии, опробованные в период карантина, вошли в российское образование всерьез и надолго.

Мишустин рассказал, что в ближайшие годы планируется внедрить систему цифровой образовательной среды в 75 регионах России, она охватит более чем полмиллиона школьников.

Еще одним плюсом перехода на "удаленку" в образовании он назвал появление нового критерия профессионализма учителей - "умение работать во всех форматах онлайн и очно".

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что в ряде вузов невозможно вести обучение без, например, лабораторных работ, которые нельзя провести заочно.

По его словам, есть вопросы и по организации контроля за сдачей экзаменов. Как заметил Мишустин, "честно признаемся, немногие студенты устоят перед возможным искушением использовать шпаргалку на онлайн-экзамене".

Михаил Мишустин Минобрнауки

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