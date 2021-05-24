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Минприроды подготовило законопроект об экотуризме

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минприроды подготовило проект федерального закона, который введет в законодательство понятие экотуризма и в котором прописаны правовые основы для развития этой отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, в законопроекте говорится о рекреации на особо охраняемых территориях. В министерстве также готовят "расчет допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые территории, который как стандарт будет вводиться на всей территории страны", добавил вице-премьер.

Он сообщил об этом после командировки на Камчатку, где изучал возможности развития туризма в том числе в Долине гейзеров.

На прошлой неделе на совещании у президента Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать больше туристов, чем сейчас, а то они "все вытопчут", Владимир Путин вступился за туристов и возразил, что для увеличения турпотока нужно создать правильную инфраструктуру.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку. 22 мая вице-премьер, уже находясь на полуострове, заявил, что все же есть способы сделать Долину гейзеров более доступной, и отметил, что там сделают больше пешеходных дорожек и площадок, а также будут развивать малую авиацию для перевозок туристов.

24 мая Чернышенко также рассказал, что по итогам поездки проработан запуск нескольких научных лабораторий, в том числе и карбонового полигона на этих территориях.

"Задача - разработать рекреационную модель на Камчатке как наиболее чувствительной территории и дальше масштабировать на все заповедные места России", - подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко Минприроды Камчатка Долина гейзеров Михаил Мишустин Владимир Путин

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