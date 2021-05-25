Экс-главу МВД Ингушетии перевели под домашний арест

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суд смягчил меру пресечения одному из лидеров протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о "Референдуме" в 2018-2019 гг., бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову. Об этом сообщил адвокат Магомед Гагиев.

"Верховный суд Кабардино-Балкарии принял доводы защиты и изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - сказал Гагиев "Интерфаксу".

По его словам, экс-глава МВД республики будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте.

Экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 33, части 2 статьи 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). 22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца – до 25 июня – по ходатайству следствия.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

По данным ингушских правозащитников, к уголовной ответственности по делу об избиении полицейских в ходе митинга в Магасе 27 марта 2019 года привлечены более полусотни человек, преследование нескольких было прекращено.

Под стражей находятся еще несколько лидеров протестов. Их обвиняют по части 3 статьи 33, части 2 статьи 318 УК РФ. Речь идет о насилии в отношении представителей власти, опасного для жизни или здоровья. Кроме того, им инкриминируют организацию или участие в экстремистском сообществе (части 1 или 2 статьи 282.1 УК).