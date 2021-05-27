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Экс-главу МВД Ингушетии вернули в СИЗО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд отменил постановление об изменении меры пресечения для экс-министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова, задержанному по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти во время протестов в Магасе в 2019 году, с содержания под стражей на домашний арест, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Магомед Гагиев.

"Уведомили о якобы планируемых следственных действиях по текущему уголовному делу, а сами предъявили новое обвинение и вышли в суд с арестом", - сказал Гагиев.

По словам защитника, судебное заседание провели поздней ночью. Гагиев отметил, что защита будет добиваться освобождения из-под стражи одного из лидеров протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о "Референдуме" в 2018-2019 годах.

Как уточнил агентству один из родственников Погорова, обвиняемый заключен под стражу до 25 июля.

Экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). 22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца - до 25 июня - по ходатайству следствия.

25 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

По данным ингушских правозащитников, к уголовной ответственности по делу об избиении полицейских в ходе митинга в Магасе 27 марта 2019 года привлечены более полусотни человек, преследование нескольких было прекращено.

Под стражей находятся еще несколько лидеров протестов.

Ахмед Погоров Ессентукский городской суд

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