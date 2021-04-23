Суд продлил арест экс-главе МВД Ингушетии по делу об избиении полицейских

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Нальчикский городской суд продлил арест бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, задержанному в феврале по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти во время протестов в Магасе в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Магомед Гагиев.

"В ходе заседания в четверг суд продлил срок ареста Погорову на два месяца - до 25 июня по ходатайству следственных органов", - сообщил Гагиев.

По его словам, заседание проходило в открытом режиме, однако попасть туда смогли не все желающие. В зал, помимо участников процесса, пустили родственников Погорова.

Защита намерена обжаловать необоснованное, по его мнению, решение в течение трех дней и подать апелляцию.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ, экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля.

Погоров с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики "О референдуме" несколько десятков человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.