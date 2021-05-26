Курортный сбор в Калининградской области введут с января 2022 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области готовят региональный закон о курортном сборе, сбор введут с начала 2022 года, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Он пообещал, что законопроект будет выставлен на общественное обсуждение.

"Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. Мы смотрим, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или все-таки дифференцировать, разделить высокий и низкий сезоны", - сказал министр и добавил, что вариантов расчета суммы этого налога не так уж и много из-за ограничений федерального законодательства.

К примеру, по его словам, нельзя будет привязать размер сбора к звездности отелей. И потому пока что базовым сценарием является сумма до 100 рублей с человека. Ее можно будет взять, начиная со вторых суток пребывания туристов в регионе.

Он пообещал, что сбор не будут платить артисты, приезжающие на гастроли, спортсмены участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий лиц, список которых еще не составлен.

Чиновники задумываются и о том, как "продумать механику" взимания курортного сбора с тех туристов, кто приезжает и снимает частные квартиры. В этом вопросе многое зависит от владельцев недвижимости, отметил Ермак.

Вероятно, сбор будет введен на всю территорию области, а не только на Калининград и приморские города, где находятся основные средства размещения гостей, добавил министр.

Постепенное повышение туристической привлекательности востока области позволяет говорить о том, что закон о курортном сборе должен действовать и там, добавил он.

Ввести курортный сбор в регионе 19 мая предложил губернатор области Антон Алиханов.

Курортный сбор взимают с туристов, которые останавливаются в санаториях, гостиницах и других объектах размещения, им приходится платить от 10 до 30 рублей в сутки с человека. Закон о курортном сборе был принят летом 2017 года.

Пока такой сбор разрешен только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В Крыму его введение до сих пор откладывалось, в 2020 году Госдума разрешила регионам его отменить или обнулить с учетом пандемии.