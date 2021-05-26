Суд над Александром Ширвиндтом по делу о ДТП начнется 8 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Валдайский районный суд Новгородской области назначил на 8 июня первое заседание по делу о ДТП с участием 86-летнего народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель Новгородского облсуда Мария Воробьева.

"Первое заседание будет предварительным, оно пройдет в закрытом режиме", - уточнила она.

Ширвиндт обвиняется в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

11 августа 2020 года в Валдае артист, управлявший автомобиля Mitsubishi L200, не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и врезался в Renault Sandero. Травмированная пассажирка Renault попала в больницу. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

Артист полностью признал вину и выплатил пострадавшей 400 тыс. рублей. Так как у женщины не было претензий к Ширвиндту, он подал ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон.