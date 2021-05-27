Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 120 тысяч

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Еще 9039 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Активно без клинических проявлений выявлено 1 293 заболевших.

В стране за сутки умерли 402 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 120 002.

Поправились и выписаны 4,65 млн пациентов, в том числе 9 759 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3 105. В Петербурге 836 новых инфицированных, в Московской области - 735.

Наименьшие показатели по суточному приросту зафиксированы в Ненецком автономном округе - три случая и в Еврейской автономной области - два. Ни одного заболевшего не выявлено в Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5,03 млн случаев коронавирусной инфекции.

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