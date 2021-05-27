Поиск
AНачало в 16:15Швейцария ШвейцарияСловакия СловакияBНачало в 16:15США СШАЛатвия Латвия

Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 120 тысяч

Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 120 тысяч
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Еще 9039 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Активно без клинических проявлений выявлено 1 293 заболевших.

В стране за сутки умерли 402 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 120 002.

Поправились и выписаны 4,65 млн пациентов, в том числе 9 759 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3 105. В Петербурге 836 новых инфицированных, в Московской области - 735.

Наименьшие показатели по суточному приросту зафиксированы в Ненецком автономном округе - три случая и в Еврейской автономной области - два. Ни одного заболевшего не выявлено в Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5,03 млн случаев коронавирусной инфекции.

Новость дополняется

Хроника коронавируса. Май.

18
Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж25 мая. Сотрудники тайской авиакомпании после вакцинации препаратом Sinovac от COVID-19 в Бангкоке.24 мая. В Каракасе прошел заезд на мотоциклах, мопедах и скутерах The Distinguished Gentleman’s Ride.21 мая. Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19.20 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж
Россия коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за COVID-19

Сбер представил прототип беспилотного электромобиля ФЛИП

Сбер представил прототип беспилотного электромобиля ФЛИП

Силовики пришли с обысками в дом мэра Оренбурга Владимира Ильиных

Силовики пришли с обысками в дом мэра Оренбурга Владимира Ильиных

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время
Пандемия коронавируса

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

Что произошло за день: среда, 26 мая

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');