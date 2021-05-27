Сергей Иванов предложил конфисковывать технику за незаконную вырубку леса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил конфисковывать технику у компаний, которые незаконно вырубают лес. Он сказал это на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Чиновник напомнил, что недавно был принят закон о запрете захода в леса без разрешения компаниям, которые занимаются вырубкой с помощью любой техники или спецсредств транспорта.

"Если разрешения нет, то я предлагаю всю технику конфисковывать. Потому что сейчас, когда выявляются такие факты, техника остается у тех, кому она принадлежит. А она должна быть конфискована. Тогда меньше желания будет заниматься незаконной (вырубкой)", - сказал Иванов.

Техника, которая заходит в лес законно и с разрешением, должна быть оборудована системой ГЛОНАСС и зарегистрирована в отраслевой информационной системе Лес-ЕГАИС, считает спецпредставитель.

Добросовестным лесопользователям он предложил предлагать льготы и преференции.

Иванов также отметил нехватку квалифицированных кадров в сфере лесного хозяйства и добавил, что выпускники отраслевых вузов неохотно едут работать по профилю в сельскую местность.

"У меня вертится предложение на языке: приравнять таких специалистов, работающих в сельской местности, к учителям и врачам, которые уже имеют известные льготы за то, что они работают в сельской местности", - сказал Иванов.